Кайров Трофим Эдуардович
Место рожденияТомская область Туганский район Кайбинский с/совет деревня Клюевка
Дата рождения1907
Дата смерти30.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Томская область Туганский район Кайбинский с/совет деревня Клюевка
Рождение ребёнка
10.04.1931
Дочь: Лещенко Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1934
Сын: Кайров Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайров ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайров Геннадий Серафимович
Мать ребёнка: Журавлева Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Степанида
Смерть
30.10.1983