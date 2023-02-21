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Кайров Трофим Эдуардович

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Место рождения

Томская область Туганский район Кайбинский с/совет деревня Клюевка

Дата рождения

1907

Дата смерти

30.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Томская область Туганский район Кайбинский с/совет деревня Клюевка
Рождение ребёнка
10.04.1931

Дочь: Лещенко Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1934

Сын: Кайров Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайров ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайров Геннадий Серафимович

Мать ребёнка: Журавлева Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Степанида

Смерть
30.10.1983
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