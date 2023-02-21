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Сонвальд Ирина Александровна
Сонвальд Ирина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1954
Пол
Женский
Отец
Сонвальд Александр Иосифович
1928 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1954
Отец:
Сонвальд Александр Иосифович
Мать: не указана
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