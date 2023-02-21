Сонвальд Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонвальд Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1954

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1954

Отец: Сонвальд Александр Иосифович

Мать: не указана

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