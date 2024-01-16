Косых -- Васса Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косых -- Васса Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косых Филипп

Рождение ребёнка
14.02.1831

Дочь: Косых Мареньяна Филипповна

Отец ребёнка: Косых Филипп

Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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