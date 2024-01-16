Косых -- Васса Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косых Филипп
Рождение ребёнка
14.02.1831
Дочь: Косых Мареньяна Филипповна
Отец ребёнка: Косых Филипп
Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно