Семёнов Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиОколо 1996
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андронова (Семёнова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Раиса Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1959
Дочь: Бабенко (Семёнова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Раиса Кузминична
Смерть
Около 1996
Дмитриевка-2, Кличевский район, Могилёвская область