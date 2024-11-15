Семёнов Николай Петрович Около 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов Николай Петрович

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Место рождения

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Семёнов Пётр Дмитриевич

Мать: Семёнова (Курилова) Прасковья Васильевна

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андронова (Семёнова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Раиса Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Раиса Кузминична

Рождение ребёнка
06.03.1959

Дочь: Бабенко (Семёнова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Раиса Кузминична

Смерть
Около 1996
Дмитриевка-2, Кличевский район, Могилёвская область

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