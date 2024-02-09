Ким Шишканова Абдулаева (Шишканова) Регина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Шишканова Абдулаева (Шишканова) Регина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1989

Отец: Шишканов Анатолий

Мать: Шишканова Галина

Рождение ребёнка
21.12.?

Дочь: Ким Каролина Викторовна

Отец ребёнка: Ким Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулаев Бахтиёр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Виктор

Рождение ребёнка
10.08.2011

Сын: Ким Сандин Викторович

Отец ребёнка: Ким Виктор

Рождение ребёнка
24.08.2022

Дочь: Абдулаева Дея Бахтиёровна

Отец ребёнка: Абдулаев Бахтиёр

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