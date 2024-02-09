Ким Шишканова Абдулаева (Шишканова) Регина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1989
Отец: Шишканов Анатолий
Мать: Шишканова Галина
Рождение ребёнка
21.12.?
Дочь: Ким Каролина Викторовна
Отец ребёнка: Ким Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулаев Бахтиёр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ким Виктор
Рождение ребёнка
10.08.2011
Отец ребёнка: Ким Виктор
Рождение ребёнка
24.08.2022
Дочь: Абдулаева Дея Бахтиёровна
Отец ребёнка: Абдулаев Бахтиёр