(Ахметова) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Ахметов Шакир
Мать: Ахметова Минсафа
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметзянов Васил Дарисович
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметзянов Васил Дарисович
Рождение ребёнка
28.02.1969
Дочь: Найля
Отец ребёнка: Мухаметзянов Васил Дарисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017