(Ахметова) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахметова) Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ахметов Шакир

Мать: Ахметова Минсафа

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметзянов Васил Дарисович

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметзянов Васил Дарисович

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1969

Дочь: Найля

Отец ребёнка: Мухаметзянов Васил Дарисович

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметзянов Васил Дарисович

Смерть
2017
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