Московая Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московая Надежда Васильевна

Место рождения

Верхнесеребряковка, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

12.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1956

Отец: Московой Василий Яковлевич

Мать: Московая Клавдия Еремеевна

Верхнесеребряковка, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлачев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлачева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Горлачев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
11.11.1977

Сын: Горлачев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Горлачев Александр Владимирович

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

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