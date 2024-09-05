Московая Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлачева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Горлачев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
11.11.1977
Сын: Горлачев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Горлачев Александр Владимирович
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область