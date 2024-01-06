Настя Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастя Трофимовна

Настя Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елизовета

Рождение ребёнка
1963

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close