Сорокина Дарья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1903
Дата смерти17.05.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1903
Отец: Сорокин Георгий Лазаревич
Мать: Сорокина Мария Ефимовна
Крещение
10.03.1903
крестьянская вдова Пелагея Ивановна Третьякова (д. Чепорова Дубровской волости Ростовского уезда Ярославской губернии)
Смерть
17.05.1904
от слабости
Похороны
19.05.1904