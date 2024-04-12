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Сорокина Дарья Георгиевна

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.03.1903

Дата смерти

17.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1903

Отец: Сорокин Георгий Лазаревич

Мать: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
10.03.1903
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
крестьянская вдова Пелагея Ивановна Третьякова (д. Чепорова Дубровской волости Ростовского уезда Ярославской губернии)
Смерть
17.05.1904
Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от слабости
Похороны
19.05.1904
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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