Кузнецов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титкова Людмила Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломина Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Раиса Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно