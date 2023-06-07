Улита Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Сергей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869