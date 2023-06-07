Улита Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Сергей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
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