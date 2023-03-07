Васильев Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1963
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Отец: Васильев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Покровская Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Васильева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Юрьевич
Мать ребёнка: Васильева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева Надежда
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Надежда