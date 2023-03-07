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Васильев Юрий Николаевич

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Место рождения

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область

Дата рождения

01.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963

Отец: Васильев Николай

Мать: Васильева Любовь Федосеевна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покровская Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Васильева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Юрьевич

Мать ребёнка: Васильева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Васильева Надежда

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Надежда

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