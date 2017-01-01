Лавренова Тамара Сергеевна
Место рожденияпос КАЗАНОВКА Тульская обл
Дата рождения08.04.1951
Дата смерти01.01.2017
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1951
Отец: Лавренов Сергей Иванович
Мать: Варвара Семеновна
пос КАЗАНОВКА Тульская обл
Рождение ребёнка
08.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишков Иван Митрофанович
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.01.2017