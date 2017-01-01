Лавренова Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова Тамара Сергеевна

Место рождения

пос КАЗАНОВКА Тульская обл

Дата рождения

08.04.1951

Дата смерти

01.01.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1951

Отец: Лавренов Сергей Иванович

Мать: Варвара Семеновна

пос КАЗАНОВКА Тульская обл
Рождение ребёнка
08.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишков Иван Митрофанович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.01.2017
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