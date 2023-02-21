Пискун Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Великанова Таисия
Мать ребёнка: ?
с. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пискун Владимир
Мать ребёнка: ?
Мясниковский с/с, Исилькуль, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискун Иван
Мать ребёнка: ?
Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискун Петр
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно