Смирнова Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
10.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.?
Дочь: Наумова (Смирнова) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1987
Сын: Смирнов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
12.10.1989
Сын: Смирнов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович