Смирнова Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.?

Дочь: Наумова (Смирнова) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1987

Сын: Смирнов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.10.1989

Сын: Смирнов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

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