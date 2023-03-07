(Грязева) Софья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1904
Дата смерти26.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904
Отец: Грязев Дмитрий Павлович
Мать: Грязева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1937
Сын: Макаркин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Макаркин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Макаркин Григорий Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
ул.III Интернационала,д.36
г.Ногинск Московской обл.
Образование
Неизвестно
гимназия г.Сапожок
Работа или профессия
Неизвестно
работала бухгалтером-счетоводом
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость