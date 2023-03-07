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(Грязева) Софья Дмитриевна

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.09.1904

Дата смерти

26.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904

Отец: Грязев Дмитрий Павлович

Мать: Грязева Ольга Ивановна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.07.1937

Сын: Макаркин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Макаркин Григорий Кузьмич

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Макаркин Григорий Кузьмич

Ногинск, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
ул.III Интернационала,д.36
г.Ногинск Московской обл.
Образование
Неизвестно
гимназия г.Сапожок
Работа или профессия
Неизвестно
работала бухгалтером-счетоводом
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаркин Григорий Кузьмич

Смерть
26.02.1985
Ногинск, Богородский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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