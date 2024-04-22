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Баскаков Петр Васильев

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887 ст.

Отец: Баскаков Василий Фадеев

Мать: Баскакова Акилина Астафьева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
05.09.1887 ст.
Крёстный отец: Быханов Михаил Димитриев. Крёстная мать: (Львова) Лидия Васильева. Покровская церковь Усманский уезд Тамбовская губерния. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д1_0119.jpg.
Смерть
Неизвестно
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