Баскаков Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения04.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
05.09.1887 ст.
Крёстный отец: Быханов Михаил Димитриев. Крёстная мать: (Львова) Лидия Васильева. Покровская церковь Усманский уезд Тамбовская губерния. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д1_0119.jpg.
Смерть
Неизвестно