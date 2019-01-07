Долина (Михальчик) Татьяна Михайловна
Место рожденияпгт Родники, Ивановской области
Дата рождения28.08.1960
Дата смерти07.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1989
Сын: Долина Сергей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.01.2019
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
пгт Родники, Ивановской области