Долина (Михальчик) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Михальчик) Татьяна Михайловна

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Место рождения

пгт Родники, Ивановской области

Дата рождения

28.08.1960

Дата смерти

07.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

пгт Родники, Ивановской области
Рождение ребёнка
29.09.1989

Сын: Долина Сергей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.01.2019
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
пгт Родники, Ивановской области
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