Емельянова Ксения
Место рождения
Дата рождения16.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876
Отец: Лукин Емельян
Мать: Михайлова Марфа
Бракосочетание
10.02.1897 ст.
Муж: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
18.02.1898 ст.
Сын: Алексеев Александр
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
17.07.1900 ст.
Сын: Алексеев Симеон
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: Алексеева Евдокия
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Смерть
Неизвестно