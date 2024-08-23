Емельянова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Ксения

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876

Отец: Лукин Емельян

Мать: Михайлова Марфа

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
10.02.1897 ст.

Муж: Васильев Алексей

Рождение ребёнка
18.02.1898 ст.

Сын: Алексеев Александр

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.07.1900 ст.

Сын: Алексеев Симеон

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: Алексеева Евдокия

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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