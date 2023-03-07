Погибин Пётр Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1841 ст.
Дата смертиОколо 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
отец Прокофий Иванович умер 16.01.1847 мать Мария Семёновна
Бракосочетание
17.01.1860 ст.
Жена: Погибина Ульяна Ивановна
Подлесново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
церковь погост Архангельский на Лому
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.
Сын: Погибин Александр Петрович
Мать ребёнка: Погибина Ульяна Ивановна
Смерть
Около 1909
Петергоф, Петергофский уезд