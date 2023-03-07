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Погибин Пётр Прокофьевич

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Место рождения

Подлесново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.08.1841 ст.

Дата смерти

Около 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 или 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
отец Прокофий Иванович умер 16.01.1847 мать Мария Семёновна
Бракосочетание
17.01.1860 ст.

Жена: Погибина Ульяна Ивановна

Подлесново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
церковь погост Архангельский на Лому
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.

Сын: Погибин Александр Петрович

Мать ребёнка: Погибина Ульяна Ивановна

Подлесново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1909
Петергоф, Петергофский уезд
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