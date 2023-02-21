Скареднов Егор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скареднов Егор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Скареднов Федор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Скареднов Павел Егорович

Мать ребёнка: Марья Степановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Скареднов Иван Егорович

Мать ребёнка: Марья Степановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Скареднов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Марья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Степановна

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