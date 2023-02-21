Скареднов Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Скареднов Федор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Марья Степановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Марья Степановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Скареднов Сергей Егорович
Мать ребёнка: Марья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Степановна