Карый / Карий / Владимир Филиппович
Место рождения
Дата рождения03.08.1921
Дата смерти26.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карая (Фидре) Ольга
Военная служба
01.09.1941
Военная награда
10.01.1944
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-149
Военная служба
08.05.1945
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
ЦАМО РФ Армавирский ВПП, оп-192049, д-9
Рождение ребёнка
23.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая (Фидре) Ольга
Рождение ребёнка
31.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая (Фидре) Ольга
Военная награда
12.06.1968
ЦАМО РФ , шк-38,ящ-4
Военная награда
06.04.1985
ЦАМО РФ , шк-24,ящ-14
Смерть
26.04.1991