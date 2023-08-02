Карый / Карий / Владимир Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карый / Карий / Владимир Филиппович

Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

03.08.1921

Дата смерти

26.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Около 1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1921

Отец: Карый Филипп Игнатьевич

Мать: Карая (Гальченко) Ксения Архиповна

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карая (Фидре) Ольга

Военная служба
01.09.1941
Военная награда
10.01.1944
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-149
Военная служба
08.05.1945
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
ЦАМО РФ Армавирский ВПП, оп-192049, д-9
Рождение ребёнка
23.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карая (Фидре) Ольга

Рождение ребёнка
31.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карая (Фидре) Ольга

Военная награда
12.06.1968
ЦАМО РФ , шк-38,ящ-4
Военная награда
06.04.1985
ЦАМО РФ , шк-24,ящ-14
Смерть
26.04.1991

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