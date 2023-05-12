Попова Екатерина Николаевна 1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Екатерина Николаевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1906 ст., Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Никонов НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Попов Михаил ИльичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: Никонов Николай

Мать: не указана

Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Попов Илья Иванович

Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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