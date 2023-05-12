Попова Екатерина Николаевна
женский, родилась 1906 ст., Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецНиконов НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Попов Михаил ИльичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Отец: Никонов Николай
Мать: не указана
Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Попов Илья Иванович
Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно