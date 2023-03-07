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Владимиров Кирилл Ромуальдович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1971

Отец: Владимиров Ромуальд Николаевич

Мать: Владимирова Галина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.08.2000

Дочь: Коломиец Дина Кирилловна

Мать ребёнка: Владмирова Ирина Вячеславовна

Рождение ребёнка
12.06.2004

Дочь: Кирилловна Виктория Кирилловна

Мать ребёнка: Владмирова Ирина Вячеславовна

Рождение ребёнка
02.04.2007

Сын: Владимиров Данила Кириллович

Мать ребёнка: Владмирова Ирина Вячеславовна

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