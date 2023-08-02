Кравченко Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Семен Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Мария Андреевич
Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Фекла Андреевич
Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Степан Андреевич
Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна