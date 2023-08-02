Кравченко Андрей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Семен Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Мария Андреевич

Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Фекла Андреевич

Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Степан Андреевич

Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Егор Андреевич

Мать ребёнка: Выстропова Мария Герасимовна

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