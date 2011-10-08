Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна 03.10.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1943

Дата смерти

08.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943

Отец: Токаренко Михаил Афанасьевич

Мать: Омелина Полина Дементьевна

Рождение ребёнка
21.01.1962

Сын: Лиморенко Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
11.08.1966

Сын: Лиморенко Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
12.01.1970

Сын: Лиморенко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
02.10.1974

Дочь: Лиморенко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
06.05.1976

Сын: Лиморенко Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1982

Сын: Лиморенко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич

Смерть
08.10.2011

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