Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1943
Дата смерти08.10.2011
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943
Рождение ребёнка
21.01.1962
Сын: Лиморенко Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
11.08.1966
Сын: Лиморенко Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
12.01.1970
Сын: Лиморенко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1974
Дочь: Лиморенко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1976
Сын: Лиморенко Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
06.08.1982
Сын: Лиморенко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лиморенко Николай Андреевич
Смерть
08.10.2011