Нуреева (Галалетдинова) Карима Салиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуреева (Галалетдинова) Карима Салиховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1947

Дата смерти

26.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1947

Отец: не указан

Мать: Гульчира

Рождение ребёнка
04.10.1972

Дочь: Нуреева Гульчачак Галимзяновна

Отец ребёнка: Нуреев Галимзян Галиахметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуреев Галимзян Галиахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуреев Рамиль Галимзянович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.01.2023
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