Нуреева (Галалетдинова) Карима Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1947
Дата смерти26.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1947
Отец: не указан
Мать: Гульчира
Рождение ребёнка
04.10.1972
Дочь: Нуреева Гульчачак Галимзяновна
Отец ребёнка: Нуреев Галимзян Галиахметович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуреев Рамиль Галимзянович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.01.2023