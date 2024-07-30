Аксенов Гавриил Иванов 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксенов Гавриил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Аксенов Иван Алексеев

Мать: Наталья Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Стефан Гавриилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Аксенов Алексей Гавриилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Аксенов Феофил Гавриилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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