Аксенов Гавриил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Аксенов Иван Алексеев
Мать: Наталья Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Стефан Гавриилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Аксенов Алексей Гавриилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Аксенов Феофил Гавриилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно