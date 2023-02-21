Иванова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова ?

Иванова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Иванов Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Иванов Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Иванов Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Иванов Афанасий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Афанасий Наумович

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