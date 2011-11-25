Минина София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина София Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.2011

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2011

Отец: Минин Александр Илариевич

Мать: не указана

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