Кардаков Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардаков Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1914

Сын: Кардаков Ефим Ильич

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кардакова Вера Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кардаков Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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