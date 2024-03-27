Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Зайнагабдинов Исхак
Мать: Зайнагабдинова Халимзада
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Биби Губетулла Кызы
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нагима
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нагима
Смерть
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно