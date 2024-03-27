Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Зайнагабдинов Исхак

Мать: Зайнагабдинова Халимзада

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Биби Губетулла Кызы

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нагима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нагима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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