Шаров Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Шаров Василей
Мать: Шаров Марфа
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шаров Мамант
Мать ребёнка: Шаров Афимья
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шаров Устин
Мать ребёнка: Шаров Афимья
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
неделя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаров Афимья