Шаров Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Шаров Василей

Мать: Шаров Марфа

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шаров Мамант

Мать ребёнка: Шаров Афимья

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шаров Устин

Мать ребёнка: Шаров Афимья

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
неделя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Афимья

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