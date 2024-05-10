Тарлавин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1982
Сын: Тарлавин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Тарлавина (Рыжова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1986
Дочь: Сухарева (Тарлавина) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Тарлавина (Рыжова) Галина Николаевна