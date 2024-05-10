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Тарлавин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарлавина (Рыжова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1982

Сын: Тарлавин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Тарлавина (Рыжова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1986

Дочь: Сухарева (Тарлавина) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Тарлавина (Рыжова) Галина Николаевна

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