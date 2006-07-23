Яковкина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковкина Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2006

Отец: Яковкин Василий Иванович

Мать: Белозерова Ирина Анатольевна

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