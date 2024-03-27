Маслова (Моисеева) Варвара
Место рожденияг.Карс, Карсская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1912
Дочь: Буевич Клавдия Захаровна
Отец ребёнка: Маслов Захар
Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Александр
Отец ребёнка: Маслов Захар
г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Петр
Отец ребёнка: Маслов Захар
г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Михаил
Отец ребёнка: Маслов Захар
г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Леонид
Отец ребёнка: Маслов Захар
г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Евгений
Отец ребёнка: Маслов Захар
г.Карс, Карсская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Захар
Смерть
Неизвестно