Маслова (Моисеева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Моисеева) Варвара

Место рождения

г.Карс, Карсская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1912

Дочь: Буевич Клавдия Захаровна

Отец ребёнка: Маслов Захар

Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Александр

Отец ребёнка: Маслов Захар

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Петр

Отец ребёнка: Маслов Захар

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Михаил

Отец ребёнка: Маслов Захар

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Леонид

Отец ребёнка: Маслов Захар

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Евгений

Отец ребёнка: Маслов Захар

г.Карс, Карсская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Захар

Смерть
Неизвестно
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