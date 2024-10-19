Павленко (Малахова) Татьяна Васильевна
женский, родилась 14.12.1951
ОтецМалахов Василий ФедоровичНеизвестно г.р.
МатьПранкевич Анна РодионовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Павленко Алексей Иванович15.11.1941 г.р.
Дети
Егорова (Павленко) Наталья АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Павленко) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Павленко Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно