Павленко (Малахова) Татьяна Васильевна 14.12.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Павленко (Малахова) Татьяна Васильевна

Автор
ЕК
Кобзаренко Е.

женский, родилась 14.12.1951

Отец
Малахов Василий ФедоровичНеизвестно г.р.
Мать
Пранкевич Анна РодионовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Павленко Алексей Иванович15.11.1941 г.р.
Дети
Егорова (Павленко) Наталья АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1951

Отец: Малахов Василий Федорович

Мать: Пранкевич Анна Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова (Павленко) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Павленко Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Алексей Иванович

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