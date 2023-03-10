Шулаева (Попова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаева (Попова) Екатерина

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Место рождения

Протвино

Дата рождения

29.03.1982

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1982

Отец: Попов Петр

Мать: Попова Татьяна

Протвино
Бракосочетание
08.01.2005

Муж: Шулаев Николай

Протвино
Рождение ребёнка
04.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулаев Николай

Протвино
Рождение ребёнка
21.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулаев Николай

Москва, город Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
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