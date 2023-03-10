Шулаева (Попова) Екатерина
Место рожденияПротвино
Дата рождения29.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1982
Отец: Попов Петр
Мать: Попова Татьяна
Протвино
Бракосочетание
08.01.2005
Муж: Шулаев Николай
Протвино
Рождение ребёнка
04.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулаев Николай
Протвино
Рождение ребёнка
21.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулаев Николай
Москва, город Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно