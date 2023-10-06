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Голостенов Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Голостенов Иван Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Маркова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Голостенова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Голостенов Иван Егорович

Мать ребёнка: Голостенова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голостенова Александра Ивановна

Смерть
1890
Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
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