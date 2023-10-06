Голостенов Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Голостенов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Маркова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Голостенова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Голостенова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1890
Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область