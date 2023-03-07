Хусаинов Ахмет Галиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Ахмет Галиевич

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Место рождения

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

10.12.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.12.1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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