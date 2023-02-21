Суков Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1996
Дочь: Пономарева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Сукова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
18.09.2001
Дочь: Сукова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Сукова Светлана Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно