Суков Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суков Сергей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1996

Дочь: Пономарева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Сукова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
18.09.2001

Дочь: Сукова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Сукова Светлана Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сукова Светлана Борисовна

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