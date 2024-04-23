Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1751
Муж: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
12.09.1755
Сын: Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
08.08.1765
Сын: Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Максимович