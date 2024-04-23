Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
1751

Муж: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
12.09.1755

Сын: Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1765

Сын: Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

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