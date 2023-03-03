Марфа Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария
Отец ребёнка: Кузьмин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Ариан
Отец ребёнка: Кузьмин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Валерий
Отец ребёнка: Кузьмин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Илья