Марфа Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Ефремовна

Марфа Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария

Отец ребёнка: Кузьмин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Ариан

Отец ребёнка: Кузьмин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Валерий

Отец ребёнка: Кузьмин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Илья

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