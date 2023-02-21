Корнеев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Степан

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Место рождения

село Пановы Куст,ы Львовская Волость, Тамбовской губернии, Российская Империя

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Корнеев Никифор

Мать: Корнеева Варвара

село Пановы Куст,ы Львовская Волость, Тамбовской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1868

Сын: Корнеев Николай

Мать ребёнка: Корнеева Агафья

Рождение ребёнка
1875

Сын: Корнеев Федор

Мать ребёнка: Корнеева Агафья

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Корнеева Агафья

Смерть
Неизвестно
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