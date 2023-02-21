Корнеев Степан
Место рождениясело Пановы Куст,ы Львовская Волость, Тамбовской губернии, Российская Империя
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Корнеев Никифор
Мать: Корнеева Варвара
село Пановы Куст,ы Львовская Волость, Тамбовской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1868
Сын: Корнеев Николай
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Рождение ребёнка
1875
Сын: Корнеев Федор
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Смерть
Неизвестно