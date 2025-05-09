Sher Matvey (Mordke) Savelyevich (Shevelevich) 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sher Matvey (Mordke) Savelyevich (Shevelevich)

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1904, Russia, Orenburg

умер 24.04.1943, Хутор Замостье Краснодарского края

Мать
Sher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)1875 г.р.
Отец
Sher Savely (Sheyl) MorduhovichОколо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Sher Savely (Sheyl) Morduhovich

Мать: Sher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)

Russia, Orenburg

Работа или профессия
Неизвестно

Парикмахер | На войне был рядовым, санитаром

Место жительства
Неизвестно
UzSSR Tashkent

Смерть
24.04.1943
Хутор Замостье Краснодарского края

Причина смерти: At War

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