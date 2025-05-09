Sher Matvey (Mordke) Savelyevich (Shevelevich)
мужской, родился 1904, Russia, Orenburg
умер 24.04.1943, Хутор Замостье Краснодарского края
МатьSher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)1875 г.р.
ОтецSher Savely (Sheyl) MorduhovichОколо 1850 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Russia, Orenburg
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
UzSSR Tashkent
Смерть
24.04.1943
Хутор Замостье Краснодарского края