Фiдик Влацлава Фелiксiвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фiдик Влацлава Фелiксiвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

KN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 07.03.? по Неизвестно

Дочь: Мальгина (Фидик) Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фiдик Владислав Леонтьевич

Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фiдик Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фiдик Виктор Леонтьевич

Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович

Рождение ребёнка
20.04.1933

Дочь: Miнькевич (Фiдик) Марiя Леонтiiвна

Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович

Рождение ребёнка
12.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович

Кунев, Хмельницька область
Смерть
16.07.1989

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