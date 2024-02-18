Фiдик Влацлава Фелiксiвна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 07.03.? по Неизвестно
Дочь: Мальгина (Фидик) Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фiдик Владислав Леонтьевич
Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фiдик Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович
Рождение ребёнка
20.04.1933
Дочь: Miнькевич (Фiдик) Марiя Леонтiiвна
Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович
Рождение ребёнка
12.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фiдик Леонтiй Марцелiйович
Кунев, Хмельницька область
Смерть
16.07.1989