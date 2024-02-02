Барышников (Кузьмина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышников (Кузьмина) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1950

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1950

Отец: Кузьмина Василий Тереньевич

Мать: Кузьмина Елена Феофановна

Бракосочетание
09.09.1972

Муж: Барышников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
27.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышников Николай Николаевич

Ульяновск
Рождение ребёнка
23.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышников Николай Николаевич

г.Ульяновск
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