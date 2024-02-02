Барышников (Кузьмина) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1950
Бракосочетание
09.09.1972
Рождение ребёнка
27.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышников Николай Николаевич
Ульяновск
Рождение ребёнка
23.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышников Николай Николаевич
г.Ульяновск