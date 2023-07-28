Мельников Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Максим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1989

Отец: Мельников Сергей Владимирович

Мать: Мельникова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Анастасия

Рождение ребёнка
01.07.2017

Дочь: Мельникова Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия

Рождение ребёнка
14.04.2022

Дочь: Мельникова - Максимовна

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия

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