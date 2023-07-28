Мельников Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1989
Отец: Мельников Сергей Владимирович
Мать: Мельникова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Анастасия
Рождение ребёнка
01.07.2017
Дочь: Мельникова Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия
Рождение ребёнка
14.04.2022
Дочь: Мельникова - Максимовна
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия