Шелагурова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Шелагуров Михаил Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1906 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.
Сын: Рощин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.
Дочь: Рощина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.
Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович
Родился и жил на окраине Москвы, в Даниловской слободе, ул.Большая Тульская
Рождение ребёнка
11.02.1911 ст.
Дочь: Рощина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
31.03.1912
Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
19.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович
Смерть
1973