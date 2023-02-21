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Шелагурова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Шелагуров Михаил Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
1906 ст.

Муж: Рощин Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.

Сын: Рощин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.

Дочь: Рощина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.

Сын: Рощин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Родился и жил на окраине Москвы, в Даниловской слободе, ул.Большая Тульская
Рождение ребёнка
11.02.1911 ст.

Дочь: Рощина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1912

Сын: Рощин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1913 ст.

Сын: Рощин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.

Сын: Рощин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Рощин Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1973
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