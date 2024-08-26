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Краева Фиона Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краев Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1906

Муж: Краев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Краев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1909

Сын: Краев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1911

Дочь: (Краева) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: (Краева) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1920

Сын: Краев Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1923

Сын: Краев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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