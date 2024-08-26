Краева Фиона Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1906
Рождение ребёнка
04.11.1906
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1909
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.09.1911
Дочь: (Краева) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: (Краева) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1920
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1923
Сын: Краев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно